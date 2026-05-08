MEZZOCORONA. Nuovo raid vandalico alla scuola dell’infanzia di Mezzocorona, presa di mira durante la notte da ignoti che hanno forzato una finestra, sfondato porte interne e devastato uffici e sala riunioni. È il terzo episodio in meno di due anni e cresce la preoccupazione tra famiglie e personale scolastico.



I danni ammontano a diverse migliaia di euro, mentre il Comune accelera sull’installazione di telecamere di videosorveglianza per contrastare un’escalation di vandalismi che negli ultimi mesi sta colpendo varie zone del paese.



Approfondimenti sull’Adige in edicola