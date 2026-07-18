VAL DI CEMBRA. Oltre cento persone hanno partecipato oggi, sabato 18 luglio, alla quarta edizione della giornata dedicata agli ospiti delle Comunità Alloggio di Anffas Trentino, organizzata nei pressi del Lago Santo grazie all'impegno dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Val di Cembra.

L'appuntamento si è svolto all'Happy Ranch, dove ragazzi, educatori, familiari e volontari hanno trascorso una mattinata all'insegna della condivisione e del divertimento. Protagoniste della giornata sono state le escursioni in quad: i partecipanti hanno potuto salire a bordo dei mezzi, accompagnati dai volontari esperti della Sezione, percorrendo i sentieri della zona in completa sicurezza. L'iniziativa si è conclusa con il pranzo e con un momento di ringraziamento rivolto a chi ha contribuito alla sua organizzazione.

Tra gli ospiti era presente anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa. «Un sentito ringraziamento va all'Associazione dei Carabinieri della Valle di Cembra per il costante impegno a favore della comunità. Occasioni come questa permettono alle persone con disabilità di vivere esperienze significative e alle famiglie di condividere momenti importanti. La Provincia continuerà a lavorare per un Trentino sempre più inclusivo e accessibile», ha dichiarato.

Anche la presidente di Anffas Trentino, Claudia Morelli, ha espresso la propria gratitudine verso i volontari: «La nostra è una grande famiglia che può contare sull'impegno di tante persone che ogni giorno lavorano per il benessere e il futuro delle persone con disabilità. Il sostegno dell'Associazione Carabinieri della Val di Cembra rappresenta un esempio prezioso di solidarietà».



Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Giovo Riccardo Dalvit, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Cembra Lisignago Manuel Zanetti, il presidente del Bim Valle dell'Avisio Vittorio Stonfer, il comandante della stazione dei Carabinieri di Cembra Lisignago Antonio Giuliani e il vicepresidente della Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo Mauro Mendini.

La collaborazione tra Anffas Trentino e la Sezione della Val di Cembra, guidata da Aldo Visintainer, prosegue da oltre cinque anni. I volontari mettono gratuitamente a disposizione sette quad e sei motoslitte di proprietà privata, consentendo agli ospiti delle comunità di vivere esperienze sia estive sia invernali. La stessa Sezione organizza infatti anche la tradizionale giornata sulla neve alle Viote del Bondone e sostiene altre iniziative dedicate all'inclusione, come i Giochi senza barriere di Trento.