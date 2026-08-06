ALBIANO. Si allarga ancora la famiglia delle Pro Loco del Trentino. È nata la nuova Pro Loco di Albiano, che ha aderito alla Federazione trentina Pro Loco diventando la quattordicesima nuova realtà tesserata nel corso del 2026.

A dare vita all'associazione sono Stefania Modolo, Michele Carli, Manuel Dallaporta, Tania Dalsass, Consuelo Facchinelli, Daniele Fortugno, Massimo Odorizzi, Isabella Ravanelli e Sara Vaino. Il gruppo ha incontrato anche la presidente della Federazione trentina Pro Loco Monica Viola.

La nuova Pro Loco di Albiano è già pronta a mettersi al lavoro. Il primo evento previsto in calendario sarà la tradizionale castagnata autunnale, che rappresenterà uno dei primi momenti pubblici della nuova associazione.

Con l'ingresso di Albiano salgono così a 14 le nuove Pro Loco che si sono tesserate alla Federazione nel 2026. Prima erano arrivate Barco Oltrebrenta, Bieno, Carbonare, Carzano, Mezzano, Ospedaletto, Panchià - Trosi par star 'nsema, Povo, Predazzo, San Giorgio Aps, Sevignano, Strigno e Transacqua.

Un numero che conferma il trend di crescita delle Pro Loco in Trentino, con nuove associazioni che scelgono di impegnarsi nell'organizzazione di iniziative e nella valorizzazione dei rispettivi territori.