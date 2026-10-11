VALLE DEI LAGHI - Graziella Toccoli, che per 23 anni ha ricoperto il ruolo di presidente per l'associazione "Oasi Valle dei Laghi", è scomparsa venerdì, a soli 63 anni. Una perdita importante, per il mondo del volontariato.

«Dal 2000 al 2023 è stata presidente di "Oasi" - ricorda Alda Faes, coordinatrice dell'équipe educativa dell'associazione - che è stata fondata insieme a lei: l'idea è partita da un gruppetto di Vezzano e appena abbiamo coinvolto i volontari provenienti di Cavedine, lei ha subito partecipato. È sempre stata presente nel consiglio direttivo, nei momenti di gita ma soprattutto nelle attività di teatro: all'inizio io e lei facevamo solo le sostituzioni, per lasciare più spazio ai ragazzi, ma abbiamo presto scoperto che era un'attrice bravissima, e dal primo spettacolo, in cui aveva una parte piccola, è diventata l'attrice principale».

«Ci ha lasciato un ricordo bellissimo - prosegue Faes -: sapeva veramente stare con tutti e donare allegria, con il suo fare frizzante e brioso. È stata insegnante di sostegno per molti anni e si è sempre rivelata paziente e in grado di stimolare e capire le fragilità delle persone. Ha affrontato con coraggio anche questa malattia, rimanendo sempre positiva, coltivando la sua voglia di sorridere e continuando a preoccuparsi per gli altri. La sua energia è per noi un vero esempio».

«Era una persona molto allegra, spontanea e disponibile anche con i ragazzi - ricorda anche Bruno Ruaben, attuale presidente di "Oasi" -; è entrata nell' associazione appena l'abbiamo istituita ed è sempre stata molto attiva. Era anche impegnata in altre associazioni, come "Avis" e "AIDO" e molti genitori i cui figli sono stati affiancati da lei, durante i suoi anni da insegnante di sostegno, raccontano del segno positivo che ha lasciato. Nonostante non stesse bene aveva comunque iniziato le prove per il nostro ultimo spettacolo, e anche quando si è dovuta fermare ci ha comunque supportati e ci ha fatto sentire la sua presenza».

Anche Michele Tabarelli de Fatis, regista per gli spettacoli di "Oasi" ricorda l'impegno di Toccoli sia sul palco che dietro le quinte, la sua disponibilità e voglia di collaborare.

Graziella Toccoli è stata un punto di riferimento per molti, in contesti diversi e ha sempre gustato la vita, anche nell'ultimo anno, nonostante la malattia. Il ricordo che lascia a coloro che le sono stati accanto è quello di una persona appassionata di ogni cosa che faceva, dal volontariato al lavoro, mai passiva ma alla continua ricerca della bellezza. La sua spontaneità era racchiusa nel suo sorriso e nella sua risata, mai superficiali, ma sintomo di saggezza e intelligenza. Toccoli ha tessuto relazioni forti e durevoli, grazie al suo carattere e alla sua capacità di vedere e gestire i conflitti, impegnandosi sempre a non appesantire le relazioni. Era inoltre una persona curiosa, appassionata di novità e di viaggi, capace anche di gioire per i traguardi altrui e sempre alla ricerca di qualcosa che la entusiasmasse. Il suo funerale si terrà martedì 13 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Cavedine.