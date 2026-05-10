Lavis, sfida a colpi di dolci tra Bronzetti e Serafini: ora anche la pasticceria fa il gelato

LAVIS. Concorrenza e dolcezza, due concetti che normalmente si elidono, a Lavis sono ufficialmente una coppia di fatto. Motore del commercio, fuoco sacro che arde in ogni commerciante e lo porta a dare il meglio di sé (non precludendosi l'uso di qualche colpetto basso) per massimizzare i guadagni strappando clienti ai colleghi, la concorrenza d'ora in poi nella borgata lavisana avrà sia gusto che retrogusto dolce. Anzi, dolcissimo. A farsene interpreti in toto, senza più spartizione di quelle che potremmo chiamare aree di influenza sulla...glicemia dei golosi, sono due bandiere del commercio del paese, due realtà artigianali che lavorando con maestria lo zucchero in modo diverso, si sono guadagnate l'eccellenza a livello provinciale e non solo. Stiamo parlando della Pasticceria Bronzetti, che da poco ha festeggiato il mezzo secolo di attività, e la Gelateria Serafini.



Entrambe affacciate su via Cembra, l'accesso nord ovest del paese, a dividerle sono cento metri lineari scarsi. Nonostante l'estrema vicinanza e la dolcezza dei rispettivi prodotti come elemento accomunante, le due realtà non si sono mai pestate i piedi in oltre 25 anni di coesistenza. A Bronzetti paste, torte e lavorazione del cioccolato, come aveva fatto anche nei precedenti 25 anni della sua storia; a Serafini gelati e semifreddi. Una divisione di ruoli che ha regalato grandi soddisfazioni professionali, nei rispettivi settori, ad entrambe le realtà. Tutto questo, come anticipato, fino a qualche giorno fa, quando la Pasticceria Bronzetti su Instagram, ha annunciato il proprio sbarco nel mondo del gelato artigianale.



Un ampliamento della gamma dei prodotti dolciari offerti alla clientela, che in realtà suona come risposta sul piano commerciale alla decisione assunta l'anno scorso dai nuovi gestori della gelateria Serafini, di proporre oltre al prelibato gelato ereditato da patron Rocco Serafini, anche paste e torte della Pasticceria La Stua di Andalo e Mezzolombardo di cui sono ugualmente titolari. Insomma: il più scolastico esempio di "botta e risposta" in chiave concorrenziale.



«La famiglia Bronzetti si allarga: da oggi la dolcezza raddoppia» è il lancio della novità scelto per Instagram. «Abbiamo dedicato mesi alla ricerca, allo studio e alla selezione delle migliori materie prime perché volevamo che il nostro gelato avesse la stessa anima delle nostre torte» con la promessa che «in ogni cono e in ogni coppetta troverete lo stesso impegno, la stessa cura e la stessa passione che da 50 anni mettiamo nei nostri dolci».



Parole che grondano dolcezza, ma che dicono anche che il guanto di sfida lanciato un anno fa dalla Gelateria Serafini è stato raccolto. Per gli amanti del dolce la notizia è ghiotta visto non potrà che far alzare l'asticella della qualità (già ottima) ad entrambi i contendenti, con ricadute positive magari anche sui prezzi.