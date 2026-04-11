Nuvola, 25mila pasti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Il presidente Pegoretti: “Ora abbiamo bisogno di nuove leve”

LAVIS. Un anno davvero significativo per i Nu.Vol.A. Alpini, oggi 11 aprile in assemblea a Lavis, così come per tutto il sistema della Protezione civile trentina che oltre a garantire il presidio quotidiano per la tutela dei cittadini ha dato un contributo essenziale alla riuscita dei grandi eventi come Milano Cortina 2026. A ringraziare la Protezione Civile ANA Trento - che per i Giochi ha fornito circa 25.000 pasti complessivi, presso la mensa dell’ex maneggio di Predazzo, grazie al lavoro di 270 volontari e volontarie - il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente assieme alle autorità e ai dirigenti della Protezione civile provinciale.

Nuvola, parla il presidente Lorenzo Pegoretti

“Siamo qui – ha detto il governatore - prima di tutto, per esprimere il ringraziamento di tutta la comunità trentina per quanto realizzato in Val di Fiemme da questo straordinario gruppo di volontari. Un’organizzazione che ha saputo offrire non solo un servizio essenziale a supporto di tutti gli operatori impegnati sul campo, ma anche un’immagine concreta di efficienza e capacità del nostro sistema. Per chi ha avuto modo di conoscerlo da fuori è stata una vera scoperta: una dimostrazione di grande professionalità ed efficacia”.

Fugatti ha quindi toccato anche i temi sollevati nella stessa assemblea, dal presidente dei Nuclei Volontari Alpini Lorenzo Pegoretti. “Il ricambio generazionale è importante - ha detto - e va affrontato con fiducia: in molti ambiti della protezione civile i giovani sono già presenti, ad esempio tra gli allievi vigili del fuoco volontari. Inoltre, il Trentino ha sempre saputo rispondere con determinazione e spirito di comunità anche alle sfide più complesse”.

All’assemblea hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’assessore comunale Sandra Frizzera, il dirigente generale della Protezione civile provinciale e commissario per le Olimpiadi Stefano Fait, i dirigenti Bruno Bevilacqua e Ilenia Lazzeri, il presidente della sezione ANA Trento Paolo Frizzi nonché rappresentanti delle numerose realtà del sistema di protezione civile.

“Certamente un anno impegnativo per tutto il nostro sistema - così Fait - che è stato attivato in diverse situazioni e, da ultimo, per Olimpiadi e Paralimpiadi. In quell’occasione, il contributo dei Nuvola è stato fondamentale: discreto, come sempre, ma determinante per la riuscita dell’evento. Questo ha messo in evidenza un sistema che sta diventando sempre più rodato e che si integra progressivamente tra le sue diverse componenti”.

Il dirigente generale ha quindi sottolineato i temi all’attenzione per il futuro della rete trentina di emergenza e solidarietà. Tra questi, il rinnovamento generazionale, il carico burocratico che grava sulle strutture del volontariato, infine la formazione, ambio in cui si punta a percorsi sempre più qualificati che guardano anche ai rapporti di livello europeo.

Protagonisti dell’assemblea, naturalmente, i Nu.Vol.A. Il presidente Pegoretti ha parlato del servizio garantito durante Olimpiadi e Paralimpiadi, nell’arco di oltre un mese, sia per la mensa sia per la presenza dei volontari sui percorsi, insieme ad altre associazioni, per gestire l’afflusso e il deflusso degli spettatori dai luoghi di gara.

Ci sono poi i temi che ha cuore l’associazione che oggi conta 580 volontari attivi: “Abbiamo bisogno, anche in ragione dell’età media dei nostri associati, di nuove leve - afferma Pegoretti - che possano dare un apporto determinante per portare avanti al meglio tutte le attività”.

Le iniziative sono numerose. Tra gli appuntamenti principali il convegno a marzo dei Vigili del fuoco volontari alle Albere a Trento, dove saranno serviti 1.800 pasti, il campeggio allievi vigili del fuoco e il campo scuola ANA alle Viote in estate, per proseguire a settembre con il supporto ai Giochi senza barriere di Anffas. A questi si aggiungono le attività dei 12 nuclei territoriali presenti in tutto il Trentino.