Doppio incidente in pochi minuti a San Michele all’Adige, una persona ferita

SAN MICHELE ALL’ADIGE. Mattinata movimentata quella di oggi, 8 aprile, per i vigili del fuoco volontari di San Michele all’Adige, chiamati a intervenire in rapida successione per due incidenti stradali avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il primo allarme è scattato alle 10.32 in via Tonale, sul ponte del paese, dove si sono scontrati un’auto e un furgone. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze di Trentino Emergenza, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e alla gestione del traffico.

A distanza di pochi minuti, un secondo intervento è stato richiesto in via Roma, poco lontano dal primo incidente. In questo caso lo scontro ha coinvolto un furgoncino e una moto, senza conseguenze per le persone coinvolte.

Anche in questa circostanza i vigili del fuoco volontari si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della carreggiata, consentendo il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.