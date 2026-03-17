“Faedo il paese del presepe” ottiene il marchio nazionale

ROMA. C’è anche il Trentino tra i protagonisti della due giorni promossa da Unpli tra l’Ergife Palace Hotel e il Senato della Repubblica per la consegna dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità”. A ricevere il riconoscimento è stato “Faedo il paese del presepe”, iniziativa della Pro Loco Faedo che ha portato nella prestigiosa Sala Koch una delegazione composta dalla presidente Viviana Brugnara, dal sindaco di San Michele all’Adige Alessandro Ziglio e dalla presidente della Federazione trentina Pro Loco Monica Viola.

Il premio certifica il valore di una manifestazione arrivata alla decima edizione e diventata negli anni non solo appuntamento turistico, ma anche occasione di comunità. L’evento, che anima Faedo nel periodo natalizio, coinvolge infatti il paese già nelle settimane precedenti dicembre, trasformando i preparativi in un momento condiviso capace di rinsaldare relazioni, identità locale e senso di appartenenza.

Per l’assessore provinciale Roberto Failoni, il marchio assegnato a “Faedo il paese del presepe” rappresenta un segnale importante verso le iniziative che nascono nei territori e che sanno unire promozione turistica, patrimonio culturale e partecipazione dei cittadini. Sulla stessa linea Monica Viola, che ha parlato di un traguardo che premia impegno, passione e visione di un’intera comunità, sottolineando come il nuovo riconoscimento nazionale accresca il valore del sistema delle 230 Pro Loco trentine.

Grande emozione anche nelle parole di Viviana Brugnara, che ha dedicato il premio a tutti coloro che hanno contribuito concretamente alla crescita del progetto, e del sindaco Alessandro Ziglio, che ha richiamato il forte senso di appartenenza che caratterizza Faedo. Nel quadro di una manifestazione nazionale che ha riunito oltre mille tra volontari, presidenti di Pro Loco e sindaci, il riconoscimento ottenuto dal borgo trentino conferma così la forza di un modello capace di trasformare una tradizione locale in un evento riconosciuto a livello italiano. C.L.