Lavis, 60 mila euro a 18 associazioni sportive: ecco a chi vanno i soldi

LAVIS. Ammontano a quasi 60 mila euro (58.840,93 per la precisione) i contributi ordinari assegnati dalla Giunta comunale di Lavis alle associazioni sportive. Sono cifre che si sommano ai contributi straordinari erogati nel corso dell’anno, per superare la cifra di 80 mila euro complessivi e che - come spiega il vicesindaco e assessore allo sport Luca Paolazzi - fanno parte di un impegno ad ampio raggio per il sostegno dell’attività fisica, amatoriale e agonistica, a Lavis.



“Anche quest'anno il Comune ha sostenuto in maniera costante e consistente il settore sportivo. Ha continuato a investire sulle strutture, con la manutenzione ordinaria ma anche con interventi straordinari come la conclusione dello spazio sportivo esterno della scuola di Pressano e l'avanzamento dei lavori della palestra delle medie (finanziata dal Pnrr e che saranno conclusi entro il mese di febbraio). Ha inoltre lavorato a beneficio delle famiglie tramite i voucher sportivi e coi contributi per i corsi di nuoto estivi. Altrettanto si fa con i contributi concessi alle associazioni, tanto straordinari quanto ordinari” aggiunge l’esponente di giunta.



E ancora: “L’ultima deliberazione della Giunta conferma dunque l'impegno sui contributi ordinari, che sono strategici per consentire ai gruppi sportivi di continuare a svilupparsi e crescere. I dati ci dicono che l’attività sportiva a Lavis è in costante aumento e coinvolge una percentuale molto rilevante della cittadinanza, per lo più giovani ma non solo. L'associazionismo sportivo è uno dei principali pilastri della coesione sociale e della rete di rapporti nella nostra comunità, per questo, da dieci anni a questa parte l’amministrazione sta investendo sullo sport e prosegue con convinzione su questa linea».



18, in totale, i sodalizi sportivi che hanno presentato domanda e ricevuto un contributo, che è stato distribuito tenendo conto di una serie di fattori tra cui numero di soci, numero di atleti, collaborazione col Comune, iniziative a favore delle famiglie, attività, partecipanti e promozione.



Hanno ricevuto contributi: Artistica Libera, Atletica Valle di Cembra, Bike Movement Trentino Erbe, Bolero, Cycling Team C5, Judo Lavis, Karate, Paganella - Sezione Basket, Pallamano Pressano, Ritmomisto, Sci Club Lavis, Smile, Tennistavolo Lavis, Us Lavis, Amici dello Sport Disabili Onlus, Circolo Bocciofilo Nave San Felice, Prova lo Sport, Team Pedale Vittoria Lavis.