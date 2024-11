Gelateria Serafini di Lavis, dopo 25 anni c’è il cambio di proprietà

LAVIS. Dopo oltre 25 anni di storia, la Gelateria Serafini si prepara a un nuovo capitolo, un cambio di proprietà. La famiglia Serafini, che ha trasformato l'attività in un punto di riferimento per il Trentino, ha deciso di passare la gestione a una nuova famiglia di imprenditori locale, «scelta con estrema cura dopo un'attenta e ponderata ricerca».



La scelta è maturata dopo un momento difficile: due anni fa, il figlio (oggi 36enne) che aveva preso in mano le redini dell'attività è stato colpito improvvisamente da un grave problema di salute l'ultima sera prima della chiusura per la pausa invernale. Sebbene la ripresa sia stata completa, i medici gli hanno caldamente suggerito di non tornare a lavorare in gelateria.



Il testimone sarà ereditato da Gabriele Beatrici e Angela Ghezzi, una coppia di imprenditori con esperienza, già nota per la gestione de "La Stua" ad Andalo e Mezzolombardo. «La nuova gestione - dicono i Serafini - ha investito nel miglioramento dei propri servizi. Questa nuova proprietà garantirà la continuità delle ricette storiche, che verranno passate con l'attività ai nuovi gestori, portando anche nuove proposte».



Il fondatore della gelateria, Rocco, ha iniziato la carriera nel mondo del gelato oltre 50 anni fa, nel 1973, a soli 14 anni, quando si trasferì a Vienna per apprendere l'arte. Dopo 25 anni, rientrò in Italia e con l'aiuto dell'instancabile moglie Luciana, fondò quella che sarebbe diventata una delle gelaterie più conosciute della zona, nella quale hanno collaborato anche i figli, Stefano, Roberto e Lorena.



Nonostante la chiusura di questo capitolo, lo spirito imprenditoriale di Rocco non si fermerà: insieme al figlio e agli altri familiari, si dedicherà alla produzione di spumante "Novei", antico soprannome della famiglia Serafini.