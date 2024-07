A Spormaggiore festeggiano l'orso e gli dedicano una sagra: da venerdì  “Ors an fest a Sporgrant"

SPORMAGGIORE. Altrove sarebbero pronti a sparargli. A Sporminore – dove pur di orsi ne hanno parecchi – invece gli dedicano la sagra. Il grande plantigrado diventa a Spormaggiore la scintilla per un evento che, giunto alla sua quarta edizione, è riuscito non solo a valorizzare il patrimonio faunistico alpino, ma anche a diffondere conoscenza e a fare cultura di questo delicato tema. Si intitola

“Ors an fest a Sporgrant".

Dice il comunicato stampa: “La presenza dell’orso a Spormaggiore è particolarmente sentita in quanto è presente in prigionia da decenni all’interno del Belpark, il parco faunistico a pochi passi dal centro del paese, dove ancora oggi vivono 3 esemplari in cattività, e dove si possono ammirare anche il branco di lupi, le linci, le volpi, il gufo e molti altri animali alpini.

L’idea della Pro Loco di Spormaggiore è stata quella di valorizzare questo parco unico in Trentino mettendolo in dialogo con le altre risorse del territorio, natura in primis, ma anche l'enogastronomia, gli animali, l’artigianato, il tutto arricchito da musica e spettacolo.

Molte le attrattive per le famiglie, che nei tre giorni (da venerdì 2 agosto a domenica 4) troveranno visite guidate al Belpark (domenica 4 agosto alle ore 15, su prenotazione e a numero chiuso), la fattoria, la serata per conoscere il falco e una vasta area dedicata con laboratori creativi, giochi gonfiabili e Lego giganti.

Anche per chi cerca buona cucina tipica e divertimento le proposte non mancano, con il ricco menù a base di tortel di patate, grigliata di carne, panini, il maxi hamburger trentino con materie prime a km zero, birre artigianali e le tradizionali frittelle di mele.”

Non mancano musica e spettacolo, con le tre serate animate da musical live con la band Radiomix che offre un variegato repertorio nazionale e non solo, dj set molto energici con Manuel Ferrari, Daniele Battan, Noxious Licks e la voce esplosiva di Marco Cristan, ballo con i campioni di BF Dance Studio e con l’originale gruppo Country Whisper, per concludere con le selezioni di Miss Italia e l'ironia di Lucio Gardin.

Novità di quest’anno, la mostra fotografica con centinaia di foto storiche del borgo e delle persone di Spormaggiore, per ricordarci come eravamo, e verranno esposte attrezzature e utensili di un tempo.

Sono oltre 100 i volontari della Pro Loco all’opera da settimane, pronti, visto il successo delle prime tre edizioni, ad accogliere moltissimi ospiti.