Schianto in galleria, code a Mezzolombardo in direzione Trento

TRENTO. Incidente e disagi al traffico, questa mattina, sulla strada provinciale 235 dell'Interporto, in direzione Trento. Si sono formate code in seguito alla temporanea chiusura dell'arteria in seguito a uno schianto avvenuto nella galleria Rupe, nel territorio comunale di Mezzolombardo.

Il servizio provinciale Viaggiare in Trentino indica l'istituzione di una deviazione per il centro di Mezzolombardo.

Possibili rallentamenti anche sulla statale 43 della val di Non.

Al momento non si conoscono i dettagli dell'incidente, che a quanto pare non avrebbe causato feriti gravi.

Nella foto della webcam di Viaggiare in Trentino, la situazione delle code alle dieci meno un quarto.