Lona Lases, insediato il Consiglio. Fugatti: “Una bella giornata per tutto il Trentino”

LONA LASES. Con il giuramento del neosindaco Antonio Giacomelli e la convalida dei consiglieri eletti lo scorso 25 febbraio, per la comunità di Lona Lases si apre una nuova fase democratica. Le diverse anime di questo territorio - dai Vigili del fuoco volontari agli alpini, accanto a tanti cittadini - hanno voluto essere presenti questo pomeriggio, 5 marzo, nell’aula del municipio, dove si è tenuta la prima seduta di Consiglio comunale che inaugura il nuovo corso di Lona Lases, dopo anni di commissariamenti.



“Un momento che segna un passaggio importante nella storia di questo territorio - ha osservato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, intervenuto al termine della seduta, durata meno di mezz’ora -. Questa è una bella giornata per tutto il Trentino”.



Il sindaco Giacomelli ha confermato che da subito si concentrerà sulle esigenze del paese, a partire da sicurezza e legalità, fino alle opere pubbliche che saranno avviate dopo un’attenta analisi del bilancio. A margine della seduta, il primo cittadino ha peraltro annunciato i nomi degli amministratori che lo affiancheranno in Giunta: la vicesindaco Mara Tondini e gli assessori Letizia Campestrini e Graziano Micheli.