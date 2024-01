Kassandra Galindo Rodriguez, la barista di Verla a Masterchef

VAL DI CEMBRA. Da alcune settimane amici e conoscenti della Valle di Cembra stanno seguendo l'avventura di Kassandra Galindo Rodriguez (nella foto), scelta come concorrente da Masterchef Italia, il talent show culinario guidato dal terzetto di giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda su Sky Uno. Kassandra, venticinquenne originaria di Madrid, si è trasferita in val di Cembra all'età di sei anni, subito dopo la separazione dei genitori.



Dopo un periodo trascorso a Verla di Giovo, oggi abita a Milano, «una scelta difficile e anche un po' sofferta» - scrive sul suo profilo Instagram - ma che le ha portato tanta felicità, poiché sognava di trovare il suo posto nel mondo, di lavorare facendo ciò che realmente ama fare per sentirsi realizzata. Kassandra si presenta dicendo di essersi avvicinata al mondo della cucina per necessità e per i suoi orari lavorativi che l'hanno portata a cimentarsi nella preparazione di numerosi pranzi e cene, appassionandosi sempre di più.



Essere scelta tra i venti concorrenti di Masterchef Italia, per Kassandra ha rappresentato l'inizio di un sogno poiché mai avrebbe pensato di entrare: un primo passo - dice - per cambiare vita, per una rivincita personale, per fare una cosa solo per se stessa che la rende fiera e orgogliosa di sé.