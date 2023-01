Trasformazioni agricole, lavoro assicurato: aziende a caccia degli alunni di San Michele

SAN MICHELE ALL'ADIGE. A testimonianza che percorsi formativi corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro portano a rapide e soddisfacenti assunzioni ci sono i corsi di istruzione e formazione professionale "Trasformazioni agroalimentari" presso la Fondazione Mach-Istituto Agrario di San Michele.



L'introduzione del percorso, coerentemente con l'esigenza di adeguamento delle figure professionali alle esigenze del territorio è il frutto del lavoro di confronto e collaborazione con le associazioni di categoria: Concast Trentingrana, associazione dei trasformatori macellai e associazione dei panificatori trentini.



Successivamente, in accordo con l'associazione agriturismo trentino, si è ampliato il ventaglio delle competenze in uscita introducendo moduli di formazione sulla ristorazione, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.



Queste proposte sono state subito accolte con grande interesse dai ragazzi, sia provenienti da famiglie con aziende già avviate sia di diversa estrazione, come testimonia anche il forte aumento di piccole-medie realtà produttive degli ultimi anni, avviate da neo diplomati. Anche il mondo del lavoro ha risposto positivamente, innanzitutto fornendo la disponibilità ad ospitare gli stages e successivamente con una significativa offerta di posti di lavoro: tutti gli alunni sono contattati, anzi precettati, dalle aziende prima ancora di finire il percorso scolastico.



Per il prossimo corso sono ancora disponibili alcuni posti nella classe prima. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 gennaio 2023. Questo percorso, strutturato in 3 anni per la qualifica di operatore più un eventuale quarto anno aggiuntivo per il diploma di tecnico della trasformazione agroalimentare e il brevetto di imprenditore agricolo, prevede un biennio di formazione sulle materie di base e sulle materie tecnico-pratiche (lavorazione della carne, trasformazionilattiero-casearie, trasformazione vegetale e preparazione di bevande), tra le quali poi lo studente sceglierà quella in cui specializzarsi dal terzo anno in poi.



La settimana scolastica è organizzata in 5 giorni, con 3 rientri pomeridiani e una parte consistente del monte ore dedicato alle esercitazioni pratiche nei laboratori didattici, altamente specializzati. A partire dalla classe terza, il percorso formativo include anche periodi di stage.