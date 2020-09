Saranno affidati nei prossimi giorni, a trattativa diretta, i lavori fra piazza Stolcis e le ex fosse Imhoff. Una scelta che permetterà di realizzare nuovi spazi di aggregamento sociale e nuovi parcheggi.

Complessivamente si tratta di un intervento modesto, da 37.991 euro: una serie di aziende saranno invitate a partecipare al bando per arrivare entro le prossime settimane a dare l'appalto dei lavori.

L'obiettivo di questo intervento è duplice. Da un lato dare nuovo volto alla zona delle ormai smantellate fosse Imhoff e, dall'altra, permettere di avere a disposizione un maggior numero di parcheggi, tema sempre caro e sentito a Lavis. Anche perché ora, senza i posti in Piazza Caduti di tutte le Guerre dove si sta realizzando il parcheggio interrato, piazzale Stolcis davanti alla nuova stazione della ferrovia Trento-Malè viene utilizzato per i due mercati.

Quello tradizionale del venerdì ed il mercoledì mattina, invece, per quello biologico e gestito dalla Coldiretti.

Inevitabilmente, quindi, in almeno due mattinate della settimana buona parte dei parchetti del piazzale sono utilizzati dalle bancarelle. La possibilità di recuperare una serie di nuovi posti auto sulla vecchia stradina interpoderale che conduceva alle fosse Imhoff, in aggiunta ai venti posti che saranno invece realizzati sull'altro lato del cortile, permetterà di avere comunque sempre a disposizione un buon numero di parcheggi in più. Utilizzabili dai pendolari che quotidianamente utilizzano la Trento-Malè per spostarsi verso Trento e Rovereto e verso nord, oltre a dare all'area una serie di posti in più nel corso delle mattinate di mercato. Ampliando il più possibile il parcheggio di piazzale Stolcis, di fatto, si vuole farlo diventare un vero e proprio «parcheggio di attestamento» al servizio del centro storico. L'idea, infatti, è quella di fare di questa nuova e grande area per la sosta il luogo dove lasciare l'auto per poi dirigersi in centro storico per lavoro o altri motivi.

Questo anche in prospettiva dell'espansione ulteriore dei Felti, quartiere dove oltre ad esserci ormai diversi servizi importanti come l'asilo nido o la prossima palestra di via Mazzini, vi sono ancora spazi commerciali da riempire. In più limitrofa al parcheggio sorgerà anche la nuova area cani, che traslocherà così dall'attuale sede di via Rosmini ed utilizzata in modo errato da parte di alcuni padroni degli amici a quattro zampe.

Più in generale sulla zona sono in programma anche altri interventi, come la posa di panchine ed aree di sosta che si collegheranno con la passeggiata Vindimian e come la realizzazione di un nuovo tratto della ciclabile che, un giorno, collegherà Lavis a Terre d'Adige sul vecchio sedime della Trento-Malè oggi abbandonato.

Ciclabile che sarà definitivamente completata nel momento in cui trovare la modalità giusta per by passare la grande rotatoria che fa da svincolo proprio all'ingresso sia di Lavis sia di Terre d'Adige venendo da nord.