La decisione è presa. L’opera d’arte che da un po’ di tempo abbellisce la scuola materna di via Felti non sarà demolita, ipotesi presa in considerazione nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, ma sarà sistemata e spostata in zona industriale. Un’opera d’arte che gli stessi dirigenti della scuola materna hanno chiesto di poter spostare, visto che era diventata quasi un pericolo per i bambini stessi.

Si tratta di un’opera composta da tre blocchi di cemento armato sagomati, del peso di circa 35 quintali l’uno, poi rivestiti con piastrelline colorate e posizionata inizialmente all’interno del giardino della scuola materna.

Dopo un po’ di tempo, però, le piastrelline colorate hanno iniziato a staccarsi, lasciando in vista delle parti pericolose per i bambini. Così fu deciso di perimetrare l’aria attorno all’opera, così da evitare che i bambini potessero avvicinarsi, mentre l’artista che la realizzò si è offerta di sostituire tutte le parti che si sono scollate. Ma nel corso dell’anno scolastico la direzione della scuola materna Madre Teresa di Canossa ha chiesto l’asportazione di quest’opera, con il Comune che doveva così decidere che farne.

Distruggerla oppure trovarle una nuova location. Alla fine l’ha spuntata questa seconda ipotesi, con l’opera d’arte che sarà sistemata in una zona verde lungo via di Vittorio, principale arteria della zona industriale di Lavis.

Si tratta di un’area nella quale vi sono percorsi protetti per i pedoni e dove può capitare che alcuni lavoratori della zona vi trascorrano la pausa pranzo. Nei prossimi giorni l’opera sarà così spostata con l’ausilio di una apposita gru, un’operazione che costerà 1.762,48 euro iva compresa.

Rimane da chiedersi cosa abbia pensato la Commissione valutatrice che a suo tempo scelse l'opera: fior di esperti che ne avranno valutato di certo il valore artistico, ma senza tenere conto della collocazione e della sicurezza.