Si è spento a Trento all’età di 94 anni don Italo Tonidandel, che fu a lungo cappellano dei lavoratori nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

Nato il 3 novembre 1925 a Fai della Paganella, don Tonidandel era stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1950 a Trento. Per cinque anni cooperatore, prima a Oltresarca di Arco e successivamente nella parrocchia S. Giovanni Bosco a Bolzano, dal 1955 al 1965 ha svolto l’incarico di assistente spirituale delle Acli in Alto Adige nonché di cappellano dei minatori, in condizioni difficili tra la val Passiria e la val Ridanna, fino al 1966.

Dal 1966 al 2007 don Tonidandel è stato cappellano dei lavoratori, fino all’esonero dal servizio per raggiunti limiti di età. Ha trascorso gli ultimi anni nella Casa del Clero a Trento. Don Italo sarà sepolto nel suo paese natale di Fai.