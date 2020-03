Un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada questa notte vero le 4.30 sulla strada che da Andalo va a Molveno in Paganella.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Molveno e i quelli di Andalo ed è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118.

I tre giovani a bordo, due di 23 anni e uno di 26, che per fortuna non hanno riportato ferite serie, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.