Il ciclista cerca di spiegare che - per il Codice della strada - le auto devono lasciare un metro e mezzo di spazio a fianco della bicicletta. L'autista però parte con una serie di bestemmie, e insulti pesantissimi.

Succede a Mezzolombardo, e la scena è stata ripresa con un telefonino. Ed il video, pubblicato su Facebook, è diventato virale in tutta Italia, condiviso (senza censure) da siti professionali come "Ciclismo ignorante" e "Due ruote contro quattro". Migliaia e migliaia di visualizzazioni che hanno fatto diventare i protagonisti famosi. Non solo l'autista della macchina, ma anche una giovane donna che scende dalla vettura e con violenza fa partire una serie di insulti che farebbero impallidire un carrettiere. Tanto che nei siti nazionali si commenta.... "la nota ospitalità trentina"...

GUARDA IL VIDEO (le parolacce e bestemmmie censurate)