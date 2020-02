Tragico incidente sulla ferrata delle Aquile, in Paganella. Un escursionista ha perso la vita, in circostanze ancora non chiarite.



L’allarme alla Centrale unica di emergenza è arrivato pochi minuti dopo mezzogiorno. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero con l’équipe di rianimazione a bordo, ma per la vittima dell’incidente non c’è stato nulla da fare.



La ferrata delle Aquile, recentemente rinnovata, attira moltissima appassionati in ogni stagione.