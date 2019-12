Niente festone di Capodanno a Lavis il prossimo 31 dicembre. Quest’anno non si terrà il tradizionale appuntamento con il party di San Silvestro nell’ultima notte dell’anno al PaLavis. Nei giorni scorsi, infatti, la gara d’appalto per l’organizzazione di questo evento è andata praticamente deserta. Niente festa, come allestita invece negli ultimi anni, rivolta alle famiglie.



Una sola la proposta ricevuta dall’amministrazione comunale e troppo «lacunosa» per poter offrire un evento completo come quello andato in scena nelle ultime occasioni nella notte di San Silvestro. «Di fatto l’unica proposta ricevuta era per dotare il PaLavis dell’intrattenimento, mentre a tutto il resto doveva pensare l’amministrazione comunale: dalla sicurezza al servizio, a parte le attività per i più piccoli, tutto sarebbe ricaduto sulle nostre spalle ed ormai non ci sono più i tempi per riuscire ad organizzare tutto» spiega il primo cittadino, Andrea Brugnara.



Nell’ultimo biennio ad occuparsi della macchina organizzativa è stato il «Trentino dei Bambini», l’associazione che gestisce anche l’omonimo portale web, ma che quest’anno ha comunicato l’intenzione di non prendere parte alla gara di appalto per l’organizzazione. Così adesso si aprono due possibilità: o qualcuno in questi (pochi) giorni a disposizione si presenta con un «pacchetto completo» per l’organizzazione di Capodanno oppure a Lavis niente feste in strada per San Silvestro. Attualmente, infatti, non è in programma alcun evento.



Né in strada, né a questo punto al PaLavis. «Chiaro che i tempi adesso sono stretti - prosegue Brugnara - Se qualcuno si facesse avanti saremmo pronti a fornire la massima collaborazione possibile per organizzare questo evento, anche perché la struttura del PaLavis in sé è già praticamente pronta per ospitare la festa di Capodanno e tutti gli altri appuntamenti del periodo natalizio».



Proprio in questi giorni, infatti, sarà posato al Palasport di via S.Udalrico il tappeto sopra al parquet che servirà per ospitare tutti gli eventi natalizi, dalla consegna dei Premi Stainer in programma alle 11 di venerdì fino ai concerti di Natale e Capodanno. Il tutto, a questo punto, con più di un punto di domanda sulla festa dedicata alle famiglie nell’ultimo giorno del 2019. Ma come si è arrivati a questo apparente vicolo cieco? Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha pubblicato l’annuncio di questa gara d’appalto. I termini sono scaduti pochi giorni fa ed è arivata solo una risposta, da parte di un privato, che oltre a garantire solamente l’animazione per i più piccoli, aveva anche chiesto un incremento del budget.



La realtà che si sarebbe aggiudicata l’organizzazione avrebbe potuto trattenere l’intero incasso della serata, con i biglietti che sarebbero stati messi in vendita proprio in questi giorni. In programma c’erano, oltre al servizio catering ed all’animazione per i più piccoli, anche giochi gonfiabili, attività per gli adulti e tutti i servizi connessi, da quello guardaroba alla sicurezza, passando alla gestione degli ingressi. Il conto alla rovescia è partito, se qualcuno volesse subentrare nell’organizzazione del Capodanno lavisano dovrebbe attivarsi praticamente subito. Per arrivare a garantire quanto previsto nel bando di gara, per una festa di San Silvestro pensata per grandi e piccoli. Per cercare, anche all’ultimo, di regalare a Lavis una festa dell’ultimo dell’anno per tutti.