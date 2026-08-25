LAVARONE. Dieci compositori provenienti da Stati Uniti, Colombia, Argentina e Italia e altrettanti nuovi brani ispirati ai paesaggi e ai suoni dell’Alpe Cimbra. Si conclude giovedì 27 agosto la sesta edizione di «Composing Nature», corso estivo internazionale di composizione musicale organizzato dal Conservatorio «C. Pollini» di Padova e dall’associazione Taverna Maderna, in collaborazione con il laboratorio SaMPL, il Comune di Lavarone e l’Apt Alpe Cimbra.

L’appuntamento finale è alle 18 al Centro Congressi di Lavarone, dove i lavori realizzati durante la masterclass saranno presentati in un concerto tra percussioni, suoni registrati ed elettronica dal vivo. Alcuni partecipanti hanno composto brani per trio di percussioni, altri hanno scelto di affiancare agli strumenti la componente elettronica, utilizzando anche suoni naturali registrati durante le escursioni sul territorio.

Durante la settimana i giovani compositori sono stati seguiti da Giovanni Bonato e Julian Scordato e dal percussionista Massimo Pastore. L’esecuzione delle dieci nuove composizioni sarà affidata all’Art Percussion Ensemble, formato da Alessandro Cozza, Lorenzo Pasanisi, Pietro Squarzon e Andrea Rampazzo e diretto da Pastore. La regia del suono sarà invece curata da Mattia Pizzato ed Enrico Benato del laboratorio SaMPL.

Il concerto rientra nella prima edizione della rassegna «Note d’Autore. Risonanze d’estate», promossa dal Comune di Lavarone. «Composing Nature», nato nel 2021, punta a mettere in relazione la creazione musicale contemporanea con l’ambiente: quest’anno saranno presentate le opere dei dieci partecipanti, trasformando boschi, paesaggi e sonorità dell’Alpe Cimbra in materia musicale. C.L.