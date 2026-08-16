VAL RENDENA. Una cabinovia da 12 posti, 570 chili di peso e un prezzo decisamente curioso: 500 euro. È questa una delle particolarità dell'estate della Ski Area Madonna di Campiglio, dove le storiche cabine della funivia Pradalago stanno per lasciare il posto a un nuovo modello e, invece di essere dismesse, possono diventare un pezzo di storia da portarsi a casa.

Le attuali cabine saranno infatti sostituite con nuove vetture, dello stesso stile di quelle già in funzione sull'impianto Fortini, con l'obiettivo di garantire maggiore comfort ai passeggeri. Il rinnovo permetterà così di mantenere sostanzialmente invariato l'aspetto dell'impianto, che all'esterno apparirà rinnovato, mentre le vecchie cabine potranno trovare una seconda vita in giardini, strutture ricettive o spazi privati.

L'acquirente dovrà occuparsi direttamente del ritiro presso il piazzale Pradalago, entro il 10 settembre. Un modo insolito per conservare un frammento della storia dello sci di Madonna di Campiglio e delle Dolomiti di Brenta, trasformando una vecchia cabina di trasporto in un elemento d'arredo decisamente particolare.

Nel frattempo, l'estate in quota si avvia verso la conclusione e la Ski Area ha fissato il calendario delle chiusure degli impianti e delle attività. I primi a fermarsi saranno il Tulot-Malga Cioca a Pinzolo, la cui chiusura è prevista per il 23 agosto, e il Pinzolo Campiglio Express III Colarin-Patascoss, che terminerà il servizio il 30 agosto.

Il 13 settembre sarà invece l'ultima giornata di apertura per la cabinovia Pinzolo-Prà Rodont, per la seggiovia Prà Rodont-Doss del Sabion e per la Forest Zip Line di Prà Rodont. A Madonna di Campiglio, la stagione degli impianti proseguirà più a lungo. Il 13 settembre chiuderanno gli impianti 5 Laghi e Grostè, mentre Pradalago e Spinaleresteranno operativi fino al 20 settembre.

Date che segnano progressivamente la fine della stagione estiva e che possono essere consultate anche attraverso la nuova app ufficiale della Ski Area, realizzata in collaborazione con Mowi Space. L'applicazione offre una mappa 3D interattiva con impianti, biglietterie e punti di interesse, oltre ad aggiornamenti in tempo reale e alla possibilità di acquistare direttamente i ticket.

È inoltre possibile attivare il tracking per registrare i propri percorsi, con chilometri, dislivelli e velocità, e condividere la posizione durante le escursioni. Uno strumento pensato per accompagnare le ultime settimane dell'estate, ma già proiettato alla stagione successiva. L'intento è infatti quello di estendere progressivamente le funzionalità anche all'inverno, con piste, impianti e informazioni dedicate al periodo della neve.