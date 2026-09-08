PINZOLO. L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha nominato don Duccio Zeni nuovo parroco delle comunità della Val Rendena, rimaste senza la loro guida dopo l’improvvisa scomparsa di don Carlo Crepaz, morto lo scorso 23 giugno all’età di 61 anni. In questi mesi le parrocchie erano state amministrate da don Celestino Riz, parroco del territorio pastorale di Tione.

Don Duccio Zeni assumerà la guida dell’Unità pastorale “Sopracqua, Maria Madre della Misericordia”, che riunisce Pinzolo, Carisolo e Giustino, e delle parrocchie di Bocenago, Caderzone, Javrè, Pelugo, Spiazzo, Strembo, Vigo/Daré e Villa Rendena.

Il sacerdote ha 59 anni ed è stato ordinato a Trento il 26 giugno 2000. Nei primi cinque anni di ministero è stato vicario parrocchiale e incaricato della pastorale giovanile a Cles. Dal 2005 al 2007 ha svolto gli stessi incarichi a Gardolo, prima di assumere la responsabilità pastorale delle comunità di Fiera di Primiero, Sagron, Siror, Tonadico e Transacqua, dove è rimasto fino al 2014. Successivamente è stato nominato parroco di Mattarello e Valsorda, incarico ricoperto fino al 2022.

Nel corso degli anni don Zeni ha svolto anche numerosi incarichi diocesani. È stato presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e, dal 2007 al 2024, incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. Tra il 2021 e il 2025 è stato inoltre assistente ecclesiastico regionale dell’Agesci.

Dal 2022 è responsabile della comunità vocazionale e animatore vocazionale della Diocesi, accompagnando i giovani impegnati in percorsi di discernimento. Con la nomina in Val Rendena tornerà quindi direttamente al ministero di parroco.

A raccogliere il suo testimone nella comunità vocazionale e nell’animazione vocazionale diocesana sarà don Mattia Vanzo, delegato dell’Area Annuncio e Sacramenti della Diocesi e responsabile della pastorale universitaria.