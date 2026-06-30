STREMBO. Da giovedì 2 luglio la strada della Val Genova tornerà percorribile sia dai veicoli sia dai pedoni. La decisione è stata assunta al termine della riunione convocata oggi dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia, che ha fatto il punto sulla situazione dopo la colata di detriti che nel pomeriggio di sabato 27 giugno ha interessato il rio Dosson, alla testata della valle.

La riapertura è prevista per la mattina di giovedì, al termine della fase di maggiore instabilità meteorologica attesa per la giornata di mercoledì. Fino ad allora resterà in vigore il divieto di transito, mantenuto come misura precauzionale per garantire la sicurezza di residenti ed escursionisti. Resta inoltre operativo il Centro operativo comunale (Coc) del Comune di Strembo, che continua a coordinare le attività di protezione civile.

La riapertura sarà accompagnata da un monitoraggio costante. Gli operatori del Parco Naturale Adamello Brenta controlleranno infatti l'area e, in caso di maltempo o di allerte meteo, potranno disporre l'immediata chiusura dei tratti di strada ritenuti a rischio.

Nel frattempo il Comune è stato autorizzato a procedere con gli interventi in somma urgenza sul rio Dosson. I lavori, già avviati, riguardano la liberazione del tombotto in corrispondenza del guado, sia a monte sia a valle, per favorire il corretto deflusso delle acque. Successivamente saranno realizzate ulteriori opere di sistemazione dell'alveo e di messa in sicurezza.

Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema della prevenzione delle colate detritiche. La Provincia sta progettando una sperimentazione sul rio Taviela, in Val di Pejo, con una rete di sensori in grado di rilevare automaticamente situazioni di pericolo e attivare semafori per bloccare l'accesso alle aree interessate. Se il sistema darà i risultati attesi, potrà essere esteso anche ai principali corsi d'acqua della Val Genova maggiormente esposti a questo tipo di fenomeni.