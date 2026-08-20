VAL GENOVA. Una colata di detriti scesa dal Rio Gabbiolo ha invaso nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, la strada della val Genova, a circa due chilometri a valle di malga Bedole. A provocare il fenomeno è stato il violento temporale che ha interessato la zona.

Il deposito di materiale ha raggiunto sulla carreggiata circa due metri di altezza e si estende per alcune decine di metri. Al momento non risultano persone o mezzi coinvolti. Prima della colata, proprio in considerazione delle previsioni meteorologiche, la strada era stata chiusa e le persone presenti nella zona erano state invitate a rientrare.

Sul posto sono al lavoro il Servizio Bacini Montani della Provincia, i Vigili del Fuoco Volontari del Distretto delle Giudicarie e il personale del Parco Nazionale Adamello Brenta. Le operazioni di sgombero proseguiranno fino a quando le condizioni di luce lo consentiranno, per poi riprendere domani mattina.

La strada resterà chiusa al traffico fino al termine dei lavori di rimozione del materiale e comunque sulla base dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche. Sul Trentino è in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 21 agosto un'allerta gialla per temporali e possibili fenomeni idrogeologici.

Non è la prima volta che la val Genova viene interessata da un episodio di questo tipo. Lo scorso giugno una colata detritica aveva coinvolto il Rio Dosson, sempre nella stessa valle.