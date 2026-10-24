TIONE. La prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno al centro dell’incontro organizzato dalla Lilt Trento al teatro di Tione, ultima tappa del ciclo di appuntamenti promosso in occasione dei 25 anni dello screening mammografico provinciale. All’iniziativa, svoltasi venerdì 23 ottobre, ha partecipato anche l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina, che ha ribadito l’importanza dei controlli preventivi.

«La prevenzione è una delle priorità del mio assessorato», ha sottolineato Tonina, evidenziando il valore della collaborazione tra cittadini, volontariato e istituzioni. L’assessore ha quindi invitato la popolazione a sottoporsi agli screening e agli esami preventivi. All’incontro hanno partecipato anche Marvi Valentini, direttore dell’Unità operativa Senologia clinica e Screening, e Michele Caliari, coordinatore tecnico sanitario di Radiologia medica.

La vicesindaca Romina Parolari ha ricordato i progressi compiuti dalla medicina e l’importanza della prevenzione. Gli incontri della Lilt, ospitati anche a Rovereto, Borgo Valsugana, Ledro, Cles e Cavalese, hanno permesso di approfondire il funzionamento dello screening mammografico e il percorso successivo a un’eventuale diagnosi di tumore.

Nel corso del 2026 la Lilt ha inoltre proseguito il servizio di accompagnamento allo screening mammografico, pensato per favorire l’accesso ai controlli. Tra i progetti realizzati figura anche una saletta dedicata ai colloqui tra medici e pazienti, uno spazio riservato e accogliente per affrontare le comunicazioni più delicate.