GIUSTINO. Non è sopravvissuta Rita Panizza, 84 anni, residente a Giustino, che nelle scorse settimane era stata colta da un malore mentre si trovava in mare a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini.

L'anziana partecipava a una vacanza insieme a un gruppo di una trentina di persone del circolo Casa Rosa di Carisolo, quando si era improvvisamente sentita male, finendo in acqua.

Scattato l'allarme, sul posto erano intervenuti tempestivamente i soccorritori, che dopo le prime cure avevano disposto il trasporto all'ospedale di Rimini.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Dopo circa tre settimane di ricovero, purtroppo, è arrivata la notizia del decesso, che ha profondamente colpito la comunità di Giustino e quanti la conoscevano.