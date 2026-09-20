SAN LORENZO DORSINO. Una vita spezzata e altre due persone finite in ospedale. È il bilancio del gravissimo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 settembre, a San Lorenzo Dorsino, dove si sono scontrate frontalmente due motociclette.

Per un trentino di 56 anni non c’è stato nulla da fare. L’uomo viaggiava in sella a una delle due moto coinvolte e ha perso la vita a causa delle conseguenze del violento impatto.

Sull’altra due ruote si trovavano invece un uomo di 61 anni e una donna di 57. Il sessantunenne ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

La donna è stata invece accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Tione. Dopo la visita è stata trattenuta nella struttura sanitaria per gli accertamenti del caso. Il bilancio dell’incidente è dunque di un morto e due feriti.