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TIONE. Profondo cordoglio a Tione per la morte di Giuseppe Borgonovo, 80 anni, vittima sabato 21 novembre di un incidente nei boschi mentre era con il nipote quindicenne, rimasto quasi illeso.
Originario della Lombardia, si era trasferito a Tione dopo aver conosciuto la moglie Marilena, scomparsa alcuni anni fa. Storico idraulico, aveva trasmesso l'attività ai figli Mirco e Luca.
«Era una figura importante per tutta la nostra comunità», ricorda il sindaco Eugenio Antolini, sottolineando la sua passione per il lavoro e l'affetto per i cinque nipoti.
«Era un nonno affettuoso, passava con loro più tempo possibile», aggiunge Antolini. «È un miracolo che il ragazzo si sia salvato. Cercheremo di stargli vicino per il trauma che porterà con sé».
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