TIONE. Un carico ingombrante che sporgeva lateralmente dall’auto, compromettendo anche la visuale del conducente. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale delle Giudicarie durante un controllo a Tione di Trento.

Gli agenti hanno fermato la vettura e sanzionato l’automobilista. La sistemazione del materiale rappresentava infatti un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti.

A preoccupare anche il fatto che il carico non fosse adeguatamente fissato: in caso di una frenata improvvisa avrebbe potuto spostarsi violentemente all’interno dell’abitacolo, con conseguenze potenzialmente gravi.

Il conducente non ha potuto proseguire subito il viaggio. Prima di ripartire ha dovuto sistemare e mettere in sicurezza il carico secondo le modalità previste.