TIONE. Egoismo, solitudini, cattivismo... Termini che si rincorrono, amplificati dai media, che sembrano godere delle scabrosità. Poi ascolti esperienze come quella di Daniela Salvaterra (in foto a sinistra in oratorio) e ti dici: «Beh, allora, c'è ancora speranza». Sì, "Speranza di vita", come il nome dell'associazione che celebra i primi 30 anni di esistenza e sostiene questa missionaria laica di Tione, in Perù, regione Cajamarca, da 23 anni: 23 ne aveva quando partì, e oggi, con 46 primavere sulle spalle, può tracciare un bilancio della sua attività. Lo ha fatto nei giorni scorsi all'oratorio di Tione davanti a 130 persone, raccontando la sua vita fra gli ultimi degli ultimi. Una storia iniziata con l'accoglienza di una bambina e proseguita con una continua crescita, fino alla fondazione di tre Case della Carità, che oggi accolgono in tutto circa 150 persone.

Nella Casa Madre Teresa si ospitano soprattutto donne e bambini con disabilità fisiche e mentali; Casa San Giuseppe Cottolengo è dedicata all'accoglienza maschile e ai percorsi di autonomia personale; infine Casa Santa Rita, nata per sostenere donne in difficoltà, spesso vittime di violenza e comunque portatrici di disagio. Abbiamo detto ultimi degli ultimi. Nelle nostre comunità, che hanno raggiunto un alto livello di assistenza grazie anche al diffuso benessere, i più fragili usufruiscono di strutture. Immaginate (ma non è facile) le situazioni di povertà. Daniela ha mostrato le immagini del suo servizio: la giornata dal mattino alla sera, fra attività educative, riabilitazione, ricreazione, pasti comunitari e preghiera. Ha mostrato le conquiste fatte negli anni, nonostante i pochi mezzi, ma grazie alla buona volontà e alla solidarietà. Sono nati i laboratori, la lavanderia, gli spazi per la fisioterapia e i locali per le persone con disabilità più gravi; senza dimenticare i servizi igienici accessibili. Accanto alle attività educative c'è spazio per l'assistenza psicologica. E poi ci sono le feste, la musica, gli incontri con altre Case della Carità, le celebrazioni del Natale e della Pasqua. Perché la serenità passa anche e soprattutto attraverso lo stare insieme pur in mezzo alle traversie. Obiettivo raccontato dalla protagonista: «Comportarsi in modo da far sentire ognuno parte di una famiglia, andando oltre il concetto di semplice struttura assistenziale».

Volontà ferrea di chi deve mescolare (detta brutalmente) la dolcezza con la decisione: il classico pugno di ferro nei guanti di velluto. Le esigenze e i bisogni sono in continuo aumento. Di sicuro la risposta viene dalla fede incrollabile, ma anche dall'aiuto di collaboratori, volontari e persone che credono nei progetti e li condividono ogni giorno. Sono tanti: alcuni sacerdoti dell'Ordine di Sant'Agostino; gli amici e i sostenitori trentini; l'associazione "Speranza di Vita" che sensibilizza, raccoglie fondi e sostiene anche operativamente le strutture. La serata era partita con la musica della Scuola musicale e le parole della presidente Margherita Cogo, con l'intervento del presidente di "Speranza di vita" Luca Salvaterra, e si è conclusa con il sindaco di Tione Eugenio Antolini, prima della cena comunitaria.