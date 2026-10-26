SPIAZZO - Lavori in dirittura d'arrivo per il nuovo asilo nido intercomunale di Spiazzo, la cui apertura potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Ad annunciarlo è il sindaco Sergio Lorenzi: «La struttura, destinata alla fascia 0-3 anni, aprirà presto le sue porte. Mancano alcune finiture che contiamo di concludere entro dicembre». L'intenzione, se le tempistiche lo consentiranno, è quella di sfruttare la pausa prevista dal calendario scolastico durante le vacanze natalizie per effettuare il trasloco e predisporre l'avvio del servizio nella nuova sede. Tra gli aspetti più rilevanti del progetto figura l'ampliamento della capienza: «Il nuovo asilo nido aveva inizialmente 54 posti, con deroga provinciale si è poi riusciti ad aumentare dapprima a 56 e poi a 60 posti. Numeri pensati anche in considerazione di un trend demografico sicuramente non incoraggiante. Credo che quest'ultima deroga, seppur temporanea, ci consenta di dare una buona risposta alle esigenze delle famiglie residenti nei vari Comuni della nostra valle. Per questo dobbiamo ringraziare la Provincia, in particolare la disponibilità dell'assessora all'istruzione Francesca Gerosa e della dottoressa Caterina Fruet, direttrice dell'Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l'infanzia».

L'opera arriva al termine di un iter avviato nel 2019 e segnato da diverse difficoltà, a partire dallo stop imposto dalla pandemia fino all'aumento dei costi dei materiali, che ha inciso sul settore delle opere pubbliche. Un percorso che ha richiesto continuità nell'impegno per arrivare alla conclusione dei lavori: «È un'opera che ha attraversato tre mandati amministrativi con i sindaci Michele Ongeri e Barbara Chesi- evidenzia Lorenzi-. L'intento di terminarla era forte, visto il ruolo centrale che il Comune ha nell'offrire servizi alla propria comunità e ai territori limitrofi attraverso accordi e convenzioni». La nuova struttura sorge a poca distanza dalla scuola secondaria di primo grado e dal polo di protezione civile di Spiazzo, con la possibilità di raggiungerla anche dalla strada che conduce verso Fisto e Bocenago. La sua entrata in funzione permetterà inoltre di liberare gli spazi della scuola materna attualmente occupati dai bambini del nido, servizio gestito dalla Cooperativa Città Futura di Trento.

L'edificio è strutturato in ambienti pensati per rispondere alle esigenze dei bambini e del personale educativo: «Dispone di un ampio giardino complanare - spiega ancora il primo cittadino -, con una parte coperta e comodi parcheggi. È tutta disposta su un piano, suddivisa tra aule più grandi, due sale per il riposo e i bagni, ed è dotata di riscaldamento con pompa di calore e pannelli fotovoltaici che la rendono efficiente anche dal punto di vista energetico. Si pensa ora di realizzare un percorso pedonale d'accesso». L'investimento complessivo per la realizzazione dell'opera ammonta a 2 milioni e 480mila euro. La Provincia ha contribuito per oltre il 50% dell'importo, con un totale di 1 milione e 150mila euro, un'ulteriore quota è stata messa a disposizione dal Bim Sarca-Mincio-Garda, mentre la restante parte è a carico del Comune di Spiazzo. Con i lavori ormai prossimi alla conclusione, l'Amministrazione informa le famiglie interessate al servizio di una nuova opportunità: «In via eccezionale - conclude Lorenzi -, proprio in seguito alla deroga temporanea concessa, saranno riaperte le iscrizioni per l'inserimento di bambini a gennaio 2027. La nuova finestra sarà dal 2 al 30 novembre, con modulistica completa disponibile sul sito web del Comune di Spiazzo».