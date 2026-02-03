TIONE. Fermata durante un controllo stradale dalla polizia locale delle Giudicarie, una donna residente fuori provincia è stata sorpresa alla guida senza patente di guida, mai conseguita, e a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa. L’accertamento è avvenuto nel territorio comunale di Tione, nell’ambito delle verifiche di routine sulla circolazione e sul rispetto delle norme del codice della strada.



Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro in precedenza per analoghe violazioni commesse in un’altra regione. Nonostante i provvedimenti già adottati, la conducente aveva continuato a utilizzare l’auto, violando i vincoli di indisponibilità del mezzo e aggravando ulteriormente la propria posizione.



La donna risulta inoltre destinataria di altre sanzioni per guida senza patente e mancanza di assicurazione, elevate da un diverso comando di polizia. Tali procedimenti sono tuttora in fase di definizione e contribuiscono a delineare un quadro di reiterazione delle infrazioni, elemento che ha inciso sulle decisioni adottate nell’ultimo controllo.



Considerata la gravità complessiva delle violazioni, la polizia locale ha proceduto a un nuovo sequestro del veicolo, avviando le pratiche per la possibile confisca definitiva. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro. La posizione della conducente resta ora al vaglio delle autorità competenti per i successivi sviluppi di legge.