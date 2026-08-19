SELLA GIUDICARIE. È morto in moto ad un centinaio di metri da casa. Ieri, attorno alle 10, Riccardo Campana, 49 anni, ha perso il controllo del mezzo a Roncone, finendo fuori strada.

Immediati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione i gravissimi traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale della Valle del Chiese.

Riccardo Campana lascia tre figli, Samuele, Raffaele e Aurora, che lo hanno ricordato così: «Il tuo ricordo sarà in ogni nostro respiro». Il funerale sarà celebrato domani alle 14.30 a Roncone.



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