LODRONE. Un giovane motociclista di 18 anni è rimasto ferito ad un piede ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale tra due moto che si è verificato a Lodrone, in Trentino, verso le 10.45. I due motociclisti, coetanei, si sono scontrati mentre percorrevano una strada di montagna in località Dos de la Cros, che da Lodrone porta al vicino castello.



Sul posto il personale sanitario, i carabinieri della Stazione di Storo ed i vigili del fuoco volontari di Storo, che si sono occupati della messa in sicurezza della zona e del supporto all'elisoccorso.