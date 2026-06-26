TRENTO. Due donne sono rimaste ferite questa mattina, per fortuna in modo non grave, in uno scontro frontale tra auto avvenuto intorno alle 12.30, sulla SS239 di Campiglio, nel territorio comunale di Giustino.

Su una delle vetture viaggiavano una donna di 39 anni e il suo figlio neonato, mentre sull'altra auto si trovava una 26enne. L'urto è stato particolarmente violento e ha fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di Giustino e la Polizia Locale di Pinzolo, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Le tre persone coinvolte sono state assistite sul posto. Pur non avendo riportato ferite gravi, sono state trasportate in via precauzionale all'ospedale di Tione per gli accertamenti sanitari. I vigili del fuoco hanno infine provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e al ripristino della carreggiata.