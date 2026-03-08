COMANO. Momenti di apprensione per un incidente stradale avvenuto oggi, 8 marzo, nella zona di Comano, dove si sono scontrate un’automobile e una bicicletta. Il giovane, rimasto cosciente, è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto. Vista la dinamica dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di emergenza.



Il ragazzo è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso. In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.