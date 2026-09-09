MASSIMENO. È ruzzolato per una trentina di metri mentre si trovava nel bosco alla ricerca di funghi, finendo in un canale in una zona particolarmente impervia. È rimasto ferito un 76enne, soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, nella zona lungo la strada che porta verso Malga Plan.

Nonostante i traumi importanti riportati nella caduta, l'uomo è rimasto sempre cosciente. È stato proprio lui a riuscire a contattare i figli, che hanno immediatamente dato l'allarme chiamando il 112. È quindi scattata una complessa operazione di soccorso per raggiungere il ferito e portarlo fuori dal canale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Giustino-Massimeno, il Soccorso alpino di Pinzolo e i sanitari del 118 di Madonna di Campiglio e Tione. Le condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno complicato ulteriormente l'intervento: l'elisoccorso non ha potuto raggiungere direttamente la zona ed è atterrato a Ponte Arche.

Da qui i vigili del fuoco di Lomaso hanno provveduto a trasportare l'équipe medica verso il luogo dell'incidente. Dopo il difficile recupero nella zona impervia, il 76enne è stato affidato ai sanitari e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.