RONCONE. Consegnati i lavori per la messa in sicurezza delle curve nord e sud lungo la Strada statale 237 del Caffaro, nei pressi del lago di Roncone, nel comune di Sella Giudicarie. L’intervento, affidato all’impresa Green Scavi Srl di Vallelaghi, punta a migliorare visibilità e sicurezza in un tratto molto trafficato e considerato da tempo critico per la viabilità delle Giudicarie.



Il costo complessivo dell’opera è di 1.135.760 euro. Alla consegna erano presenti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, gli assessori Roberto Failoni, Mattia Gottardi e Simone Marchiori, il presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, il sindaco di Sella Giudicarie Franco Bazzoli e il dirigente provinciale Carlo Benigni.



«Un’opera attesa da tempo dalla comunità», ha detto Fugatti, ricordando che su quel tratto si sono verificati anche incidenti tragici. Il presidente ha inserito il cantiere nel quadro degli investimenti provinciali sulla viabilità della zona, dalla variante di Pinzolo a quella di Ponte Arche, fino alla galleria di Ponte Pià, al secondo lotto della variante di Storo e all’intervento previsto sulla strettoia di Breguzzo.



Le opere riguardano la curva sud al chilometro 78+400 e la curva nord al chilometro 78+800. Nella prima è prevista la demolizione parziale della parete rocciosa a monte, con riprofilatura del versante e allargamento delle corsie. Nella curva nord l’asse stradale sarà spostato a valle di circa 1,80 metri, con la ricostruzione del muro di sostegno e un allargamento medio della carreggiata di 2,25 metri.



L’obiettivo è agevolare l’incrocio dei mezzi pesanti, aumentare la visibilità in curva e ridurre i rischi per chi percorre la statale. Per Butterini l’intervento consentirà di affrontare «uno dei punti più critici della viabilità giudicarese». Bazzoli ha ricordato anche l’attesa per la messa in sicurezza della strettoia di Breguzzo. Il tempo previsto per completare i lavori è di 240 giorni naturali e consecutivi.