BAITONI. Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, per un incidente con un parapendio avvenuto nella zona di Baitoni, frazione di Bondone, in valle del Chiese.

Ad avere la peggio è stato il pilota, un 31enne, che nell'impatto ha riportato un forte trauma alla schiena.

Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno prestato le prime cure all'uomo prima di disporne il trasferimento in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Per gli accertamenti sull'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve di Bono e gli agenti della polizia locale della valle del Chiese, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.