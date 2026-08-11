PONTE CAFFARO. Incendio nella notte tra il 10 e l’11 agosto in un’abitazione privata a Ponte Caffaro, nel comune di Bagolino. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando le fiamme hanno interessato il seminterrato dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo e Bagolino. La prima squadra arrivata sul posto ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali.

Durante le operazioni i pompieri hanno anche individuato e portato all’esterno una bombola di gas. Una volta domate le fiamme, è iniziata la ventilazione del seminterrato per liberare gli ambienti dal fumo.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti. Le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato le operazioni e sono rientrate intorno alle 6.