COMANO TERME. Una colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza e un intervento dei vigili del fuoco che ha richiesto l'evacuazione di un condominio e di un asilo nido. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 3 novembre, a Ponte Arche, dove un incendio ha interessato il tetto di un edificio residenziale.

L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi nella parte alta dello stabile. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una canna fumaria surriscaldata, per poi estendersi al tetto e a una porzione del sottotetto.

La situazione ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, con diverse squadre mobilitate per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto sono arrivati i pompieri volontari di Comano Terme, Lomaso, Bleggio Inferiore e Tione, affiancati dal Corpo permanente di Trento.

Per precauzione, le persone presenti negli appartamenti sono state fatte uscire dallo stabile. Evacuato anche l'asilo nido situato al piano terra del condominio. I bambini, al momento dell'incendio, si trovavano già in cortile insieme alle maestre e non sono stati coinvolti direttamente dal rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Una decina di persone ha dovuto abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni, ma la maggior parte degli evacuati ha potuto fare rientro negli appartamenti una volta completate le verifiche di sicurezza.

L'intervento dei vigili del fuoco di Bleggio Inferiore ha permesso di circoscrivere e spegnere le fiamme in tempi relativamente brevi. Le operazioni sono proseguite con la bonifica della copertura: i pompieri hanno rimosso tegole e parte del tetto per individuare ed eliminare eventuali focolai ancora presenti.