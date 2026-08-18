PINZOLO. Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 agosto, a Pinzolo. L’allarme è scattato poco prima delle 18.30.

Secondo le prime informazioni, il 36enne era impegnato a montare una copertura per la festa del paese quando, per cause ancora da chiarire, è caduto per alcuni metri.

Nella caduta l’uomo ha riportato una forte botta al torace. Immediata la richiesta di aiuto e sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso. Le sue condizioni sono quindi considerate serie.

A Pinzolo sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco volontari, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti sull’incidente.