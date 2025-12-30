PINZOLO. A Pinzolo una 31enne è rimasta ferita, questa mattina 30 dicembre, dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Bolognini. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, i soccorritori sanitari e gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Tione, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono considerate serie.