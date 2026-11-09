PIEVE DI BONO. Stamattina, poco dopo le 8, un’auto ha travolto mamma e figlio sulle strisce pedonali davanti alla scuola elementare di Pieve di Bono. Molte famiglie stavano accompagnando i bambini in classe.

La donna, 31 anni, e il bambino di 10 attraversavano la statale 237 del Caffaro quando sono stati colpiti da un’utilitaria guidata da un anziano del paese. L’impatto ha sbalzato la madre oltre il parabrezza. Il figlio ha riportato ferite meno gravi.

L’elicottero è atterrato nel cortile della scuola, aiutato dai vigili del fuoco volontari. Madre e figlio sono stati portati in codice rosso al Santa Chiara di Trento, ma non sono in pericolo di vita.