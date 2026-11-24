TIONE - Il silenzio della neve, il freddo di novembre e una comunità ancora scossa e incredula per la tragedia avvenuta nel pomeriggio di sabato. Domenica Tione si è stretta attorno alla famiglia dell'ottantenne Giuseppe Borgonovo. Una scomparsa che ha profondamente colpito il capoluogo giudicariese, dove l'uomo, conosciuto da tutti con il soprannome di "Milàn", richiamo alle sue origini lombarde, era una figura nota e stimata.

L'incidente si è verificato attorno alle 14.30 di sabato, nei pressi della località "Salt del Diaol", nella zona boschiva di "Santa Ciara" che sovrasta l'abitato. Luoghi che Borgonovo era solito frequentare per recuperare legna. L'ottantenne stava salendo in montagna alla guida del proprio pick-up Isuzu, insieme al nipote di 15 anni e al cane. Il veicolo è uscito di strada ed è precipitato lungo una scarpata per circa 80 metri, ribaltandosi più volte. Durante la caduta, l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando lesioni purtroppo fatali.

Resta da chiarire la dinamica dei fatti. Tra le possibili cause dell'incidente, il fondo stradale ghiacciato, un eventuale malore del conducente o una perdita di controllo del mezzo in prossimità del margine della carreggiata.

Il nipote, che viaggiava sul sedile del passeggero e indossava la cintura di sicurezza, non avendo con sé il telefono cellulare ha raggiunto di corsa il paese per lanciare l'allarme. Trasportato in un secondo momento all'ospedale di Tione, è rimasto in osservazione per tutta la notte ed è stato dimesso nella mattinata di domenica.

Da Trento è decollato l'elicottero sanitario, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tione e i tecnici del Soccorso alpino della Stazione Val Rendena. Raggiunto il luogo dell'incidente, l'équipe sanitaria ha tentato invano di rianimare l'ottantenne. Il recupero della salma è stato effettuato dal Soccorso alpino, con il supporto della Guardia di Finanza, dopo il nullaosta dell'autorità giudiziaria.

Borgonovo lascia i figli Mirco con Michela e Luca con Cristina, gli affezionati nipoti Alessandro, Leonardo, Matteo, Emiliano e Cristiano.

Originario di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, Giuseppe aveva iniziato a frequentare il Trentino negli anni Sessanta, trascorrendo le vacanze a Lardaro. Dopo aver conosciuto la moglie, Marilena Zucchi, si era trasferito a Tione. Prima di stabilirsi definitivamente in valle, Borgonovo aveva maturato diverse esperienze professionali all'estero, lavorando per una ditta milanese alla realizzazione di oleodotti in Arabia Saudita, Iraq, Iran e Indonesia.

Rientrato in Italia nel 1978, aveva avviato a Tione un'attività nel settore idraulico e termoidraulico. L'azienda, divenuta un riferimento sul territorio, è stata poi portata avanti insieme ai figli Mirco e Luca, rispettivamente di 54 e 51 anni. Anche dopo il pensionamento, raggiunto nel 2002, Borgonovo aveva continuato per alcuni anni a dare una mano nell'attività di famiglia.

«Era un grande lavoratore - lo ricordano i familiari - una persona dal carattere solare, buona, simpatica e con la battuta sempre pronta. La montagna, la caccia e il Milan erano tra le sue principali passioni. Aveva un legame molto stretto con i figli e i nipoti, soprattutto dopo la scomparsa della moglie, nel 2020, all'età di 70 anni, a causa del Covid».

Il funerale sarà celebrato oggi, martedì 24 novembre, alle 14.30, nella chiesa di Tione. La salma riposa nella camera mortuaria dell'ospedale di Tione.