PRASO. Nuova giornata di lavoro ieri, 18 luglio, per i vigili del fuoco volontari di Praso, impegnati prima nelle operazioni di bonifica dell'area interessata dall'incendio boschivo divampato nel pomeriggio di giovedì.

L'intervento è stato svolto insieme ai colleghi dei corpi di Daone e Bersone, con il supporto del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Trento, che ha collaborato alle attività di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Conclusa l'emergenza, i volontari hanno dedicato la serata alla sistemazione delle attrezzature e alla consueta manovra mensile di addestramento.

L'attività ha previsto un ripasso teorico delle diverse tipologie di pompe in dotazione, con approfondimenti su portate, pressioni e perdite di carico, seguito dalla messa in pressione e dalla prova operativa di tutti i mezzi disponibili.