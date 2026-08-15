RONCONE. Serata di Ferragosto segnata da un brutto incidente nelle Giudicarie. Poco dopo le 22.30 di ieri, 14 agosto, una vettura e una moto sono entrate in collisione lungo la strada a Roncone.

Il bilancio è di due feriti. A riportare le conseguenze più serie è stato il giovane motociclista. Anche la persona che si trovava alla guida dell’auto ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Per entrambi è stato disposto il trasporto in elicottero al Santa Chiara di Trento.

Dai primi riscontri, la vettura avrebbe intrapreso una manovra di sorpasso poco prima dell'impatto con la moto proveniente dalla direzione opposta.

I vigili del fuoco di Roncone hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza della zona. I carabinieri di Storo e Borgo Chiese stanno svolgendo gli accertamenti, anche sulla patente e sulle condizioni dell'automobilista.